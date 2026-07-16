Задържаха избягалия шофьор, блъснал моторист в София, оказа се, че не е имал книжка
Снимка Булфото
Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) е задържала избягалия водач, който причини катастрофа с моторист на столичния булевард „Васил Левски“. Оказа се, че шофьорът никога не е имал шофьорска книжка.
Задържането е извършено рано сутринта в четвъртък.
Според информация на News24sofia.eu при проверката станало ясно, че 46-годишният мъж никога не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство.
Блиц припомня, че инцидентът стана на бул. „Васил Левски“ в района на кръстовището с улица „Искър“ в сряда вечерта. Очевидци съобщиха в социалните мрежи за катастрофата, като публикуваха снимки на блъснатия мотор и пристигнали на място полицейски автомобили.
„Катастрофа с моторист на бул. „Васил Левски“, в района на кръстовището с ул. „Искър“. Дано човекът е добре. Карайте внимателно“, написа очевидец във Facebook групата „Катастрофи в София“.
По данни на свидетели мотористът е бил транспортиран в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.
По непотвърдена информация от мрежата, той е с повърхностни рани и шина на врата.
След сблъсъка водачът на автомобила е изоставил колата и е избягал от мястото на произшествието.
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