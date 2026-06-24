Задържаха излязъл от затвора преди дни за трагедията в Угърчин

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Прокуратурата обяви, че е образувано досъдебно производство заради трагедията с трима мъртви в Угърчин. Задържаният е осъждан неколкократно. Предстои привличането към отговорност за тежко умишлено престъпление - убийство на три лица, за което се предвижда наказание от 20 години или доживотен затвор, предаде Нова телевизия.

За тежкото криминално престъпление бе съобщено тази сутрин. Трима души бяха открити мъртви в общежитие в Угърчин. Става дума за мъж на 20 години, жена на 18 години и момиче на 16 години.

От държавното обвинение поясниха, че продължава огледът не местопроизшествието. Задържаният е на 27 години, като ще бъде в ареста първоначално за 72 часа, предстои да се внесе искане за постоянен арест. Мъжът има три присъди за кражби в условието на рецидив, както и за отнемане на моторни превозни средства, а последната е излежал наскорио. На 12 юни е излязъл от затвора. Според прокуратурата по трите жертви има достатъчно наранявания, за да се повдигне обвинение на задържания за убийството на всички тях.

Съседи са подали сигнала около 3 ч. през нощта. Задържаният все още е бил в общежитието, когато са дошли органите на реда. Установено е, че той е познавал жертвите, както и че е пребивавал в същата сграда с тях, вероятно в съседни стаи. За убийствата е използван остър предмет. Задържаният е сменил дрехите си, опитвайки да заличи следите.

Заради случая изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов и директорът на ОДМВР-Ловеч старши комисар Цветомир Цонков проведоха работна среща в Община Угърчин.

„Установихме всички факти относно пребиваването на лицата в общежитието, не са установени нарушения. Жертвите са живели там около 15 години. 16-годишното момиче е паднало от малка височина, разследва се причината за смъртта ѝ”, каза Николов.

По думите му трябва да се проведе профилактика на лица, които се водят уязвими и живеят в социални жилища.

По информация на медията трагедията е започнала след възникнал конфликт между няколко души, намиращи се в общежитието. По предварителни данни спорът е бил свързан с лични отношения и любовен триъгълник.

Източниците ни потвърдиха, че при разразилата се разпра 27-годишен мъж, за когото се съобщава, че е с криминално минало, е нападнал с нож пълнолетната жена и мъж, които са били на мястото. Двамата са получили смъртоносни наранявания. Тя се опитала да ги разтърве. 16-годишно момиче с епилепсия е скочило от тераса на първия етаж в уплах от случилото се и е загинало.

Редактор "Екип на Петел",

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