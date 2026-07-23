Задържаха извършителя на смъртоносното нападение в банката в Регенсбург
Снимка Пиксабей
Починал е пострадалият мъж при заложническата криза в германска банка, за която "Петел" писа.
Двадесетгодишен мъж, въоръжен с нож, нападнал смъртоносно друг мъж и взел заложници в банката в южния германски град Регенсбург, е задържан, съобщиха полицията и местни медии, цитирани от Ройтерс.
Германският гражданин е бил изведен от сградата от полицията, с което е приключила продължилата няколко часа заложническа криза, съобщи изданието „Пасауер Нойе Пресе“.
Двамата души, които са се намирали в сградата заедно със заподозрения, са били изведени от тежковъоръжени полицейски части, съобщи полицията в платформата Екс.
Жертвата е получила животозастрашаващи наранявания по време на инцидента и по-късно е починала в болница, съобщи полицията, пише БТА.
На мястото са били изпратени тежковъоръжени полицейски части, екипи на спешна помощ и полицейски преговарящи, докато хеликоптер на органите на реда е кръжал над района.
„Пасауер Нойе Пресе“ съобщи, позовавайки се на полицията, че претърсването на сградата продължава.
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