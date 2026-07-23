Задържаха извършителя на смъртоносното нападение в банката в Регенсбург

Снимка Пиксабей

Починал е пострадалият мъж при заложническата криза в германска банка, за която "Петел" писа.

Двадесетгодишен мъж, въоръжен с нож, нападнал смъртоносно друг мъж и взел заложници в банката в южния германски град Регенсбург, е задържан, съобщиха полицията и местни медии, цитирани от Ройтерс.

Германският гражданин е бил изведен от сградата от полицията, с което е приключила продължилата няколко часа заложническа криза, съобщи изданието „Пасауер Нойе Пресе“.

Двамата души, които са се намирали в сградата заедно със заподозрения, са били изведени от тежковъоръжени полицейски части, съобщи полицията в платформата Екс.

Жертвата е получила животозастрашаващи наранявания по време на инцидента и по-късно е починала в болница, съобщи полицията, пише БТА.

На мястото са били изпратени тежковъоръжени полицейски части, екипи на спешна помощ и полицейски преговарящи, докато хеликоптер на органите на реда е кръжал над района.

„Пасауер Нойе Пресе“ съобщи, позовавайки се на полицията, че претърсването на сградата продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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