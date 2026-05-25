Задържаха известна турска актриса в Истанбул

Още една известна личност бе задържана в Истанбул в рамките на разследването за притежание, употреба и разпространение на наркотици, провеждано от републиканската прокуратура в Бакъркьой. Става дума за Серенай Саръкая - актриса, модел и певица, която участва в десетки сериали и е добре позната и на българската публика с участието си в „Кварталът на богатите“, където си партнира с Чаатай Улусой, който има и българско гражданство. В друг сериал - “Семейство”, неин партньор е Къванч Татлътуг.

Наскоро Серенай се появи на страниците на списание "Вог" (Vogue), тя има и музикални изяви, предава БТА.

По информация на сайта "Хаберлер" Серенай Саръкая е била задържана на летище в Истанбул при завръщането си от Италия, където е била на почивка.

Заповед за задържането на Серенай бе издадена от прокуратурата на Бакъркьой на 21 май т.г., заедно с други известни личности от сериалите и развлекателния сектор.

В изявление в социалните медии тогава Серенай заяви, че е научила за заповедта, но понеже е на кратка почивка в Италия, след завръщането си в страната ще се яви за изпълнение на процедурите.

Според информациите в турските медии днес тече разпит на Серенай в полицията.

Турските медии съобщиха, че след като е дала проби за наркотици, актрисата е била освободена.

Преди една година Серенай Саръкая бе привикана за разпит като свидетел в рамките на разследване срещу нейната дългогодишна менажерка Айше Баръм, която в момента е в затвора. В показанията си Серенай е отрекла обвиненията срещу Айше Баръм, че "e получила 5 милиона евро, за да се внуши, че има романтична връзка с певеца Мерт Демир с цел да осигури успех на кариерата му", писаха турските медии.

