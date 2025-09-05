реклама

Задържаха контрабандна ловна пушка и патрони на МП Лесово

05.09.2025 / 11:30 1

Снимка: Агенция "Митници"

Служители на Митнически пункт Лесово задържаха контрабандна ловна пушка и патрони, укрити в багажника на влизащ в страната лек автомобил.

Колата с чужда регистрация пристига на МП Лесово на 2 септември около 23:30 ч., на път от Турция за Белгия, управлявана от турски гражданин.

Водачът е заявил, че няма нищо за деклариране. При извършената митническа проверка инспекторите откриват на дъното на багажното отделение на автомобила ловна пушка в калъф и три кутии с общо 58 ловни патрони, съобщават от Агенция "Митници". 

Контрабандното оръжие и патрони са били укрити под куфари и чанти с лични вещи. 

По случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 1 минута)
Рейтинг: 502979 | Одобрение: 92409
Тая помпа е идеална за отстрелване на камери.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама