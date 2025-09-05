Задържаха контрабандна ловна пушка и патрони на МП Лесово

Снимка: Агенция "Митници"

Служители на Митнически пункт Лесово задържаха контрабандна ловна пушка и патрони, укрити в багажника на влизащ в страната лек автомобил.

Колата с чужда регистрация пристига на МП Лесово на 2 септември около 23:30 ч., на път от Турция за Белгия, управлявана от турски гражданин.

Водачът е заявил, че няма нищо за деклариране. При извършената митническа проверка инспекторите откриват на дъното на багажното отделение на автомобила ловна пушка в калъф и три кутии с общо 58 ловни патрони, съобщават от Агенция "Митници".

Контрабандното оръжие и патрони са били укрити под куфари и чанти с лични вещи.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.

