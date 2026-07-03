Задържаха контрабандни „маркови” облекла и обувки на ТД Митница Варна

Снимка: Агенция "Митници"

Служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към Териториална дирекция Митница Варна задържаха 5215 контрабандни облекла и обувки, голяма част от които с лога на луксозни марки. Недекларираните артикули са открити при проверка на товарен автомобил със стоки от Турция, внос за България, съобщават от Агенция "Митници".

Товарният автомобил е превозвал текстилни изделия и обувки под митнически режим „транзит“ до митническо учреждение в ТД Митница Варна. Стоките са декларирани в Митница Варна за митнически режим „допускане за свободно обращение“.

При извършената проверка инспекторите установяват сред декларирания товар недекларирани 5215 артикула, от които 2010 със словни и фигуративни изображения на защитени търговски марки. Сред тях якета и дамски обувки от естествена кожа, също рокли, мъжки ризи, тениски и други трикотажни изделия с лога на световни марки.

Недекларираните стоки са иззети. Предстои да бъде образувано административнонаказателно производство по случая.

Само в рамките на няколко дни това е втори случай на предотвратен от митническите служители във Варна опит за внос на контрабандни стоки от Турция за българския пазар. Наскоро бяха задържани други недекларирани 2735 облекла и 4521 квадратни метра памучен и синтетичен плат. Те бяха установени също при митническа проверка на камион с турски стоки под митнически режим „транзит”, декларирани в Митница Варна за „допускане за свободно обращение“.

Редактор "Екип на Петел",

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