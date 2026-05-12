Задържаха контрабандно злато за над 110 000 евро на Капитан Андреево

Снимка: Агенция "Митници"

Над 1,300 кг контрабандно злато задържаха служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на водач на товарен автомобил, излизащ от страната.

На 8 май на пункта пристига влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната стока от Литва през България и Турция за Йордания, като не е декларирал пренасянето на други вещи и валутни ценности.

Митническата служителка, която извършва проверка на документите на товара и претегляне с електронна везна, забелязва неспокойното поведение на шофьора, на който е извършен личен преглед. При проверката в двата джоба на якето, с което е облечен мъжа, са открити малки пакети, съдържащи изделия от жълт метал.

В една част от пакетчетата са открити три отливки и една гривна с общо тегло 1071,60 грама, а в другите – 2 кюлчета и 8 монети с тегло 264,75 грама съобщават от Агенция "Митници".

Според извършената от вещо лице експертиза откритите изделия са от злато с различни карати с общо тегло 1336,35 грама на обща стойност 113 066,6 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

Незаконно пренасяните златни предмети са задържани.

Водачът на товарния автомобил – М.Б. на 44 години, турски гражданин, е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл.242, ал.1, б „Д“, във връзка с чл.18, ал.1 от и по чл.251, ал.2 от Наказателния кодекс.

Спрямо мъжа е взета мярка за неотклонение гаранция в пари, както и „Забрана за напускане пределите на Република България”, освен с разрешение на Окръжна прокуратура-Хасково, като наред с това е временно отнет и документа му за задгранично пътуване.

