Задържаха криминално проявен и осъждан за пожарите в "Аспарухово" и Боровец край Варна
снимка: Фейсбук, ОДМВР
В резултат от незабавните оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия, варненските полицаи са установили и задържали 33-годишен мъж, криминално проявен и осъждан, съпричастен към два случая на умишлен палеж, съобщиха от ОДМВР - Варна.
По данни на полицията вчера около 09:30 ч., чрез тел. 112 е постъпил сигнал за горяща къща в местност „Боровец“. На място са били насочени екипи на Четвърто РУ и РСПБЗН.
На същия ден, около 11:00 ч., е установена жилищна сграда в пламъци, находяща се в ж.к. „Аспарухово“.
При инцидентите няма пострадали лица.
Благодарение на бързата намеса на служителите е предотвратено по-нататъшно разпространение на огъня, като е осигурена безопасността на намиращите се в района граждани.
По случая е образувано досъдебно производство.
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