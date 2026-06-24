Задържаха криминално проявен и осъждан за пожарите в "Аспарухово" и Боровец край Варна

снимка: Фейсбук, ОДМВР

В резултат от незабавните оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия, варненските полицаи са установили и задържали 33-годишен мъж, криминално проявен и осъждан, съпричастен към два случая на умишлен палеж, съобщиха от ОДМВР - Варна.

По данни на полицията вчера около 09:30 ч., чрез тел. 112 е постъпил сигнал за горяща къща в местност „Боровец“. На място са били насочени екипи на Четвърто РУ и РСПБЗН.

На същия ден, около 11:00 ч., е установена жилищна сграда в пламъци, находяща се в ж.к. „Аспарухово“.

При инцидентите няма пострадали лица.

Благодарение на бързата намеса на служителите е предотвратено по-нататъшно разпространение на огъня, като е осигурена безопасността на намиращите се в района граждани.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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