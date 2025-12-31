Задържаха криминално проявен за кражба на лек автомобил от Несебър

Снимка: Булфото, илюстративна

Криминално проявен и осъждан мъж от Стара Загора е задържан за противозаконно отнемане на лек автомобил от Несебър, съобщават от пресцентъра на Областнат адирекция на МВР (ОДМВР) - Бургас.

Мъжът е установен като извършител на кражбата на лек автомобил „Фиат Мултипа" с бургаска регистрация, паркиран на улица „Струма" в Несебър. Кражбата е извършена на 29 декември, посочва novini.bg.

Отнетото превозно средство е открито след проведени оперативно-издирвателни действия от служители на отдел „Криминална полиция" при ОДМВР – Бургас и Районно управление – Несебър, със съдействието на полицейски екипи от ОДМВР – Габрово и Ловеч.

На задържания е повдигнато обвинение, като с постановление на наблюдаващия прокурор му е наложена мярка „задържане" за срок до 72 часа.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Несебър.

