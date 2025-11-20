Задържаха марихуана за близо четвърт милион лева в Стара Загора, петима са арестувани

снимка МВР

Задържаха 12 кг марихуана в Стара Загора, петима души са арестувани. Трима от тях са били в помещението, където са съхранявани наркотичните вещества, а другите двама - непосредствено след закупуване на марихуаната. Стойността на откритото наркотично вещество е около 240 000 лева.

По време на специализирана полицейска операция в града са иззети още ловна пушка и 600 таблетки от лекарствен медикамент, който се използва за лечение на тревожно-депресивни състояния, панически разстройства и други.

Задържаните в складова постройка били продавачи на дрогата - майка и син на 69 и 45 години, както и приятелката на сина, която е на 23 години. Купувачите са двама мъже на 27 години, предаде Нова тв.

