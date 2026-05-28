Задържаха мъж, намушкал с нож трима на жп гара

Мъж е арестуван, след като трима души бяха ранени при нападение с нож на жп гара в Швейцария, съобщиха местните власти, цитирани от Би Би Си.

Инцидентът е станал на гарата във Винтертур, където са пострадали трима швейцарски граждани на възраст 28, 43 и 52 години. И тримата са откарани в болница.

Според полицията заподозреният е 31-годишен швейцарец, който е използвал хладно оръжие. Мотивите за нападението все още се изясняват.

Очевидец, работещ в офис сграда в близост до гарата, разказал пред местен вестник, че около 08:30 ч. местно време е чул мъж да крещи „Аллаху Акбар“ („Бог е най-велик“ на арабски), преди да нападне хората с нож.

Местни медии съобщават, че по време на атаката в района е преминавала група ученици, а учител е застанал пред тях, за да ги предпази.

Друг свидетел – таксиметров шофьор – разказал пред цюрихския всекидневник „Нойе Цюрхер Цайтунг“, че нападателят се е движил из подлеза на гарата и е атакувал случайни минувачи.

Снимки, разпространени от швейцарски медии, показват засилено полицейско присъствие и отцепени райони около гарата, пише btvnovinite.bg.

