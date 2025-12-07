Задържаха мъж, напръскал с лютив спрей хора в подземния паркинг на „Хийтроу“

снимка Булфото

Мъж беше арестуван в Лондон днес, след като група хора беше напръскана с лютив спрей в подземния паркинг на летище „Хийтроу“, предадоха световните агенции.

Пострадалите при атаката бяха откарани в болница, но се смята, че те не са в сериозно състояние, заяви лондонската полиция.

Инцидентът е станал на паркинга под земята на Терминал 3 на аерогарата след спор между две групи хора, които са се познавали.

Не се води разследване за тероризъм, заяви полицията, която издирва още заподозрени за инцидента, които са избягали от местопрестъплението, предаде БТА.

