Задържаха мъж, отмъкнал кутия с дарения от супермаркет

33-годишен жител на Суворово, известен на МВР, е задържан от криминалисти, малко след като е откраднал кутия с дарения, оставена до каса в супермаркет.

Сигналът за откраднатите пари - около 230 лева, е подаден от служител на търговския обект във вчерашния ден, съобщават от ОД на МВР. Извършителят е в ареста на Първо РУ за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 194 от НК.

Трима криминално проявени са задържани в ареста на Четвърто РУ за срок до денонощие. В районното вчера е получен сигнал за извършваща се кражба на цветни метали от селскостопанска постройка в землището на село Звездица.

Бързата реакция на служителите на реда е довела до установяване и задържане на извършителите – мъже на 28, 38 и 50 години. По случая е образувано досъдебно производство.

