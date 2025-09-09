Задържаха мъж, потрошил надгробни плочи с брадва в стрелчанско село

снимка Булфото

Задържаха 58-годишен мъж от Пловдив заради проява на вандализъм в гробищен парк в стрелчанското село Дюлево, съобщиха от полицията в Панагюрище.

Повредени са пет надгробни паметни плочи в местния гробищен парк. Сигналът е постъпил на 8 септември сутринта в Районното управление в Панагюрище. В резултат на огледа са иззети дактилоскопни и трасологични следи. Щетите са в процес на изясняване.

Като извършител е установен и задържан 58-годишен мъж от Пловдив, който е предал доброволно брадва. По случая е образувано досъдебно производство.

Миналата година малолетни нанесоха щети на 85 паметни плочи в гробището в Нова Загора. Тогава извършителите се оказаха момчета на възраст между 9 и 11 години, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!