Задържаха мъж, предложил по 500 евро подкуп на двама полицаи на "Тракия"

снимка: Фейсбук, МВР

36-годишен шофьор беше задържан на автомагистрала „Тракия“, след като предложил подкуп на полицейски служители, за да избегне проверка за употреба на алкохол.

Инцидентът е станал около 7:30 часа сутринта на 4 юли в района на 325-ия километър на аутобана в посока Бургас. При рутинна проверка служители на Районното управление в Карнобат спрели лек автомобил с кюстендилска регистрация, управляван от мъж от Самоков, предаде Нова телевизия.

По данни на полицията водачът отказал да бъде изпробван с дрегер. Малко след това извадил пачка с банкноти и предложил на униформените по 500 евро на човек, или общо 1000 евро, с цел да не бъде подлаган на тест и да продължи безпрепятствено пътя си.

Мъжът е бил задържан незабавно за срок до 24 часа. По случая е образувано разследване, а работата на органите на реда продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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