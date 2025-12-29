Задържаха мъж, причинил наводнение в ареста в Кърджали

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Повдигнаха обвинение на 48-годишен мъж за буйстване в Районно управление - Кърджали, предаде БТА.

Той е бил задържан за 24 часа в края на миналата седмица след подаден сигнал за вандалски прояви и трошене на вещи в нощен клуб в областния град. В помещението на местното управление арестантът продължил да се държи непристойно, като изкъртил обезопасителна решетка, метален радиатор и предизвикал наводнение.

"Повдигнатото му обвинение е за грубо нарушаващи обществения ред действия и повреда на чужди движими вещи, като деянието се отличава с изключителна дързост", допълват от Районна прокуратура.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа и внесено искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!