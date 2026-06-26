Задържаха мъж, стрелял с пейнтболен маркер по човек в Монтанско

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Мъж стреля с пейнтболен маркер по човек в Монтанско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 юни на улица в село Сталийска махала. Установено е, че 50-годишен мъж е произвел изстрели с въздушен маркер за пейнтбол, зареден с гумени топчета.

Ранен е 37-годишен мъж. Пострадалият е прегледан и освидетелстван, като са констатирани наранявания по гърба и крака, предава Дарик. Мъжът е освободен за домашно лечение.

Стрелецът е установен на място и е предал доброволно оръжието. Той е задържан и по случая се води разследване.

Редактор "Екип на Петел",

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