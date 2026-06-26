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Задържаха мъж, стрелял с пейнтболен маркер по човек в Монтанско

26.06.2026 / 12:16 2

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Мъж стреля с пейнтболен маркер по човек в Монтанско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 юни на улица в село Сталийска махала. Установено е, че 50-годишен мъж е произвел изстрели с въздушен маркер за пейнтбол, зареден с гумени топчета.

Ранен е 37-годишен мъж. Пострадалият е прегледан и освидетелстван, като са констатирани наранявания по гърба и крака, предава Дарик. Мъжът е освободен за домашно лечение.

Стрелецът е установен на място и е предал доброволно оръжието. Той е задържан и по случая се води разследване.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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MrBean (преди 30 минути)
Рейтинг: 228330 | Одобрение: -2170
Ясно.Манго се е опитвал да краде,другият го е подгонил и после някой е подучил манго да се освидетелства. Следващият път няма да е с пейнтбол.Да иде пак.
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Уйо (преди 1 час)
Рейтинг: 53702 | Одобрение: 7007
Пейнтболен маркер или CO2 .50 калибър "травматичен" пистолет за самозащита?

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