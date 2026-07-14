Задържаха мъж да кара автомобил край Траката с 2,72 промила

Снимка Булфото

Четирима водачи са задържани през последните дни за управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества. В петък около 14:00 ч. в района на местност „Траката“ униформени от Пето РУ са установили мъж на 46 години с 2,72 промила алкохол, който впоследствие е дал кръвна проба за химичен анализ.

При осъществяване на контрол по Закона за движението по пътищата в неделя полицаи от РУ – Провадия са спрели двама водачи, известни на МВР. Около 13:45 ч. в гр. Провадия е проверен 55-годишен местен жител, а към 14:10 ч. в гр. Дългопол – мъж на 39 години. И при двамата техническите средства са отчели концентрация на алкохол над 1,2 промила в издишания въздух, съобщиха от варненската полиция.

Същия ден около 11:30 ч. на бул. "Константин и Фружин", тестът на 32-годишен мъж, управлявал лек автомобил, е отчел положителен резултат за амфетамин. Действията са осъществени от служители на сектор „Специализирани полицейски сили“.

Всички са задържани за срок до 24 часа. Образувани са две бързи и две досъдебни производства.

Редактор "Екип на Петел",

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