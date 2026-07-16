Задържаха мъж и жена с дрога при специализирана операция във Варна

Снимка Фейсбук, МВР

ОДМВР Варна задържа двама при специализирана операция срещу разпространението на наркотици, пишат на страницата на МВР във Фейсбук.

При акцията са иззети общо над 235 грама наркотични вещества, сред които метамфетамин, кокаин, екстази, синтетичен канабиноид, фентанил и марихуана, както и две електронни везни със следи от наркотици по тях.

Полицейските действия са реализирани по оперативна информация за разпространение на дрога. При претърсвания на два адреса и лек автомобил са задържани 24-годишна жена и 41-годишен мъж.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по документиране и доказване на престъпната им дейност продължава под ръководството и надзора на прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

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