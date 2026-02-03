Задържаха мъж и жена в свищовско село за видеоклипове с насилие над животни
В свищовското село Царевец са задържани мъж и жена, които са изтезавали животни, заснемали са насилието и са продавали видеото.
Издевателствата върху животните са се случвали в сайвант и гараж, които са били превърнати във филмово студио в село Царевец, потвърдиха за БНР няколко независими един от друг източници.
Филмирането на изтезанията се е случвало в бащината къща на 53-годишния Детелин Аврамов. Не е ясно колко дълго е продължило това.
При операцията на ГДБОП и международни служби в имота днес са намерени кожени костюми и уреди за мъчения на животни. Мъжът е задържан заедно с 53-годишна жена, за която има подозрения, че заедно са вършили издевателствата.
Образувано е досъдебно производство, потвърдиха от Прокуратурата.
Предстои утре да бъдат повдигнати обвиненията и наложени мерки за неотклонение 72-часово задържане.
Очаква се утре разследващите да дадат повече информация.
