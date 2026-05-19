Задържаха мъж на 40 години за притежание на фалшиви евробанкноти

Полицията в Гълъбово задържа 40-годишен мъж за притежание на неистински евробанкноти, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

През вчерашния ден униформените са извършили проверка на лек автомобил „Тойота“, използван от мъжа. По време на нея са намерени и иззети 22 неистински банкноти с номинал от 50 евро.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата по него продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

В участъка на полицията в Павел баня вчера е получено съобщение, че на бензиностанция в града клиент е заредил гориво и е платил с банкнота с номинал 100 евро, за която по-късно е установено, че е неистинска, посочва БТА.

През април полицията в Гълъбово задържа мъж за прокарване в обращение на неистински евробанкноти.

