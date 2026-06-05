Задържаха мъж на 69 години за физическо насилие над партньорката му

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Троянски полицаи са задържали мъж на 69 години за физическо насилие над партньорката му, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

В четвъртък около 20:00 ч. в Районното управление (РУ) в Троян е получен сигнал от жителка на село Орешак, че мъжът, с когото живее на семейни начала, е агресивен и е упражнил физическо насилие. Адресът е посетен от служителите на реда, които са установили и задържали мъжа. Задействани са процедури съгласно Закона за защита от домашното насилие.

Работата по случая продължава, образувана е преписка.

По-рано, след употреба на алкохол, агресия към партньорката си бе проявил и мъж от Троян.

По данни на РУ в Троян през миналата година в района са подадени 72 сигнала с данни за домашно насилие. От съда са издадени 37 заповеди за незабавна защита от домашно насилие, които са били нарушени в два от случаите.

Редактор "Екип на Петел",

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