Задържаха мъж от Мездра, пребил и изгонил приятелката си

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Мъж е задържан в Районно управление – Мездра заради домашно насилие, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Враца.

Сигнал до полицейското управление е бил подаден късно снощи от потърпевшата жена.

По думите ѝ 39-годишният ѝ приятел ѝ нанесъл побой и я изгонил от дома им.

Пристигналият на място полицейски екип открил жената на улицата. Тя е хоспитализирана в местната болница с фрактура на носа, избит зъб и хематоми по цялото тяло.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

Според доклада за дейността на ОД на МВР – Враца за 2025 г., публикуван на сайта на дирекцията, престъпленията извършени в условията на домашно насилие са били 3,62% от общия брой престъпления, посочва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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