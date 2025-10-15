Задържаха мъж от Пазарджик заради закани за убийство към жената, с която живее

Снимка: Пиксабей

Мъж от Пазарджик е задържан заради закани за убийство към жената, с която живее, съобщиха от тамошната Областна дирекция (ОД) на МВР.

Снощи в Районното управление в града е получен сигнал за скандал в областния град. На адреса е изпратен екип на полицейското управление.

Органите на реда установили, че 48-годишен мъж от областния град се е заканвал с убийство към 41-годишна жена, с която живее на семейни начала. Действието му било осъществено в условията на домашно насилие, уточняват още от полицията.

Мъжът е задържан в ареста за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

През месец юни в града беше задържан мъж, отправил закани за саморазправа към дъщеря си, припомня БТА.

