Задържаха мъж от Царево заради старинни предмети, голяма сума в евро и наркотици

Задържаха 35-годишен мъж от Царево заради открити в дома му старинни предмети, голяма сума в евро и наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

При претърсването, извършено на 16 септември, са намерени 17 старинни монети, два старинни метални кръста, металотърсач със слушалки и други предмети с вероятна културно-историческа стойност. Всички иззети находки ще бъдат предадени за експертиза, за да се установи произходът и автентичността им.

Действията са извършени от служители на Районно управление – Царево в частен дом на улица "Лилия".

Намерена е и парична сума в размер на 15 050 евро, посочва БТА.

В жилището са открити още плик с бяло кремообразно вещество, плик с бяло прахообразно вещество, гриндер със суха тревна маса, два вейпа с кафеникава течност, пълнител за вейп, кутийка с блистери, електронна везна и полиетиленови пликчета.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

