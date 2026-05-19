Задържаха мъж при кражба в скалната църква „Св. Пантелеймон“

Мъж е задържан при кражба в скалната църква „Св. Пантелеймон“, разположена между селата Генерал Тодоров и Левуново в община Петрич, съобщи за БТА кметът на село Генерал Тодоров Станислав Станков.

По думите му извършителите са били двама. Кметът ги вижда в района на храма и подава сигнал на телефон 112. На място е пристигнал полицейски екип. Един от мъжете е задържан за разпит в Районно управление-Петрич. Другият, сочен за извършител, е успял да избяга и се издирва.

Кметът каза, че при задържаното лице не са открити пари, но от видеозаписите се вижда, че вторият мъж е носил чанта. По негови наблюдения двамата са тършували из целия храм. „Всичко беше обърнато: икони, кръстът, вътре беше разхвърляно“, каза Станков. Той допълни, че това не е първи случай на посегателство върху църквата. През април от там е била открадната камбаната, която е била на повече от 100 години и има историческа стойност.

Църквата "Свети Пантелеймон" е единствената скална църква в Югозападна България. Тя е изградена върху древно тракийско светилище, посветено на Асклепий – богът лечител в древногръцката митология. Непосредствено под самата църква се намира асклепион, който според изследователите е изпълнявал функция на място за пречистване и лечение. В централната ниша на храма е била вградена мраморна плоча с изображение на Асклепий, която днес е разрушена. Пред нея е оформена каменна олтарна маса, а по стените личат следи от ранна живопис.

Районът около църквата е бил обитаван и през Средновековието, за което свидетелстват останки от скални килии. Според местни предания в една от тях е живял свети Иван Рилски преди да се установи в Рилската света обител.

Мястото е обект на интерес от вярващи и туристи от различни части на страната. По думите на кмета през последните години се полагат усилия за популяризирането му. Той разказа и за случай с жена от Северна България, която по думите ѝ сънувала църквата и решила да я посети, за да остави икона на Света Богородица преди заминаване за лечение в чужбина. През 2015 г. църквата е ремонтирана с доброволния труд на жители на село Левуново. Всяка година на 27 юли, когато се почита свети Пантелеймон, в района се събират вярващи от цяла Югозападна България.

