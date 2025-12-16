Задържаха мъж с 18 кг марихуана на ГКПП „Капитан Петко войвода“

Снимка: МВР

22-годишен български гражданин е задържан на ГКПП „Капитан Петко войвода”, област Хасково, а в управлявания от него лек автомобил са открити пакети, съдържащи над 18 килограма (18 152 грама) марихуана.

Наркотичното вещество е открито в праговете и в резервоара на превозното средство при проверка на 14 декември, извършена от служители на ГДБОП, Агенция „Митници“ и ГД „Гранична полиция“, съобщават от МВР.

Мъжът е привлечен като обвиняем от Окръжна прокуратура – Хасково за това, че без надлежно разрешително е направил опит да пренесе през границата от България към Гърция 56 пакета високорисково наркотично вещество, чиято стойност се оценява на близо 300 000 лева. Деянието е останало недовършено по независещи от него причини - престъпление по чл.242, ал.2, предложение първо, вр. чл.18, ал.1 от НК.

Водачът на автомобила е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По делото се извършват действия по разследването.

