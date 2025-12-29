Задържаха мъж в Сандански заради побой над съпругата му

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Мъж на 41 години е задържан заради нанесен побой над съпругата му. За случая съобщават от Областната дирекция (ОД) на МВР в Благоевград.

Мъжът, който е от село Волуяк, Столична община, в условията на домашно насилие в жилище в град Сандански е нанесъл удари с крака по тялото на 36-годишната си съпруга от същото село.

Мъжът е задържан със заповед за 24 часа, пише novini.bg. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

За случай на домашно насилие съобщиха от ОД на МВР в Благоевград на 11 декември. Тогава мъж на 42 г. от София беше задържан от полицейски служители на Районно управление – Сандански заради побой над жена, с която живеел на семейни начала.

