Задържаха мъж за кражби на мотоциклети в София

Стопкадър Нова Тв

Спипаха нагъл крадец.

43-годишен рецидивист е задържан заради кражба на 3 мотора само в рамките на 2 седмици. Той е криминално проявен за множество кражби, както и за управление на моторно-превозно средство с 1,2 промила алкохол и след употреба на наркотични вещества.

След събиране и анализиране на доказателствата е проведена специализирана полицейска операция. Униформените са локализирали и трите мотоциклета, като един е открит цял на територията на град София. Останалите са продадени и намерени разкомплектовани в морга за мотоциклети с цел последваща продажба на части, „което благодарение на бързите ни действия успяхме да съберем най-голяма част, за да докажем деянията”, обясни Стоян Йотев, пише nova.bg.

„Имам апел към всички собственици на мотори, мотопеди, а вече има и доста скъпи електрически велосипеди, да бъдат добри стопани и да положат усилия да си ги паркират в гараж”, това призова началникът на сектор престъпления, свързани с моторно-превозни средства към Столичната дирекция на вътрешните работи, Стоян Йотев.

Случаите са от края на април до 10 май. Вследствие на тях са образувани три отделни досъдебни производства под ръководството на Софийската районна прокуратура. Бил е сформиран съвместен екип от служители на сектора за престъпления с МПС и служители на Четвърто районно управление, които са започнали интензивни оперативно-издирвателни мероприятия.

„Тъй като преди няколко дни беше проведена операцията, лицето успя да се укрие, но благодарение на действията на колегите успяхме днешния ден да го локализираме къде се намира и да го задържим”, посочи още началникът на сектора.

Полицията констатира, че подобни откраднати мотоциклети се продават на различни места, предимно в автоморги, където постоянно се извършват проверки в цялата страна. Част от извършителите публикуват и онлайн обяви за разкомплектованите мотори. Работата на разследващите е затруднена от факта, че много от частите нямат серийни номера.

И трите превозни средства са били откраднати директно от улицата. Поради тази причина от СДВР съветват водачите, които нямат възможност за гараж, да държат моторите си на охраняеми паркинги с изградено видеонаблюдение. Необходимо е собствениците да ги подсигуряват, „защото има изключително специализирани вериги, с които да се обезопасят и да може да сте спокойни”, категоричен бе Йотев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!