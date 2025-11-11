Задържаха мъж за нападение над служител в заложна къща в Тетевен

Снимка: Пиксабей

45-годишен криминално проявен мъж от тетевенското село Глогово е задържан за нападение над служител в заложна къща в Тетевен. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Инцидентът е станал вчера около 16 ч. Полученият сигнал е бил за сбиване в заложна къща между служител и посетител на търговския обект, който е направил опит да отнеме оборотните пари. Той е успял да нанесе с нож няколко порезни рани на търговеца.

Нападателят е задържан от пристигналия на място полицейски екип. Служителят е прегледан във Филиала на спешна медицинска помощ в Тетевен и е освободен за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава под ръководството на Районна прокуратура - Ловеч.

Преди дни полицаи в Перник разкриха и задържаха двама мъже за въоръжен грабеж на 52-годишен мъж, припомня БТА. Той бил нападнат от двамата маскирани в района на жп спирка „Разпределителна“. Те били облечени в тъмни дрехи и го заплашили с пистолет, като произвели и няколко изстрела, нанесли му удар в лицето и му отнели мобилния телефон и 10 лв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!