Задържаха мъж за опустошителния пожар край Българово

снимка Булфото

45-годишен мъж е задържан във връзка с пожара, който избухна вчера във вилната зона на Българово. Това съобщи кметът на града Константин Щерионов. Обвиняемият не е местен жител. Бургаската полиция е установила, че в двор на имот той се е опитвал с трактор да извади тръба от земята. Съмненията са, че пожарът е пламнал от искра.

По думите на Щерионов огънят е бил овладян още вчера следобед, но на място днес все още дежурят противопожарни коли. "На няколко места продължава да пуши. Пожарникарите са тук", допълни той.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършен е оглед на място.

6 часа продължи борбата с пожара във вилната зона. Цяла нощ пожарникарите гасили отделни огнища. 17 постройки и 4 хиляди декара борова гора изгоряха. При стихията беше обгазена и 85-годишна жена. Кметът на Бургас активира системата за предупреждение, а хората бяха евакуирани.

Пожарът тръгнал от запалени огньове в дворовете на 2 къщи. В гасенето се включиха 14 противопожарни автомобила от цялата област, 6 водоноски, хеликоптер на ВВС, трактори и техника на земеделски стопани и много доброволци, предаде Нова тв.

