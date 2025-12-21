Задържаха мъж за убийство в разградско село

Снимка Булфото

Мъж направи нещо недопустимо и ще понесе цялата строгост на закона.

Окръжна прокуратура - Разград повдигна обвинение срещу 47-годишен мъж за убийството на негов познат в село Прелез, като обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. В съда предстои да бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Престъплението е извършено през нощта на 19 срещу 20 декември 2025 г., като жертва е станал 41-годишен жител на същото село. По данни на разследването двамата мъже са се познавали и са имали конфликти и в миналото, макар в началото да се съобщаваше обратното В нощта на убийството те се срещнали на улица в селото, където между тях е възникнал спор, който бързо ескалирал във физическа саморазправа, пише novini.bg.

Според събраните до момента доказателства обвиняемият, с инициали Н.А., е нанесъл множество удари на пострадалия, като го е довел до безпомощно състояние, но въпреки това е продължил побоя. След това е оставил 41-годишния мъж в дворно място в близост до мястото на конфликта и се е прибрал в дома си.

Сигнал за намерено тяло на мъж без жизнени функции е подаден в сутрешните часове на 20 декември. Незабавно е започнало разследване, в хода на което е установена съпричастността на 47-годишния мъж. Той е направил самопризнания и е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.

По случая са назначени съдебно-медицинска експертиза за установяване на точната причина за смъртта, както и видео-техническа експертиза на записи от камери в района, които са заснели конфликта. Предстои да бъде извършена и съдебно-психиатрична експертиза на обвиняемия. Работата по изясняване на всички обстоятелства около тежкото престъпление продължава.

