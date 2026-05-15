Задържаха мъжа, ударил Ивайло Мирчев, съдят го за хулигански действия

кадър: Фейсбук

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 34-годишен мъж за извършени хулигански действия и нанасяне на лека телесна повреда, съобщиха от прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че вчера (14 май) в 20:10 часа обвиняемият с инициали Д.Д. е нанесъл удар с ръка в лицето на мъж с инициали И.М., като деянието е извършено по хулигански подбуди, предаде БТА.

Освен това Д.Д. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, по време на движение с управлявания от него лек автомобил. Той се е засилил с автомобила срещу стоящия на пътното платно И.М., след което рязко е натиснал спирачки и го „подпрял“ с предницата на автомобила.

По-рано днес директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) гл. комисар Любомир Николов съобщи, че съпредседателят на „Да, България“ и народен представител от „Демократична България“ Ивайло Мирчев е бил нападнат от агресивен шофьор заради забележка за неправилно паркиране.

Снощи малко след 20:00 часа вечерта прибирах детето ми от екскурзия и пред вкъщи, по единствения път до гаража, кола беше запушила улицата, разказа пред журналисти по-късно Мирчев. Помолих водача на автомобила да се отмести, той отказа неколкократно, след което извадих телефона си да го снимам. Това го изнерви и замахна няколко пъти с ръка, докато аз съм в колата си, посочи депутатът.

На въпрос дали въпросният човек го е уцелил, Ивайло Мирчев каза, че ръката на мъжа се е приплъзнала върху лявата му буза. Обадих се на тел. 112, човекът видимо се изнерви, беше в доста странно състояние, коментира той. Мирчев разказа още, че го е призовал да изчака да дойде полицията, но мъжът е отказал и е тръгнал с колата. След това съм разказал на полицията, добави още депутатът.

