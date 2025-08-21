Задържаха млад мъж, наръгал 50-годишен в София

снимка: Булфото

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишен мъж, наръгал с нож 50-годишен мъж на бул. „Цариградско шосе“.

Инцидентът е от сряда. Около 15.30 часа вчера на бул. „Цариградско шосе“ в София обвиняемият нанасъл удар с нож в областта на корема на мъж. Обвиняемият му е причинил средна телесна повреда, изразяваща се в нараняване, проникващо в коремната кухина.

По случая е образувано досъдебно производство и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. В хода на разследването са дадени указания и е назначена комплексна съдебна психолого-психиатрична експертиза, предава БНТ.

С постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!