Задържаха млад шофьор с положителна проба за наркотици в Монтана

Служители на сектор "Пътна полиция" са спрели за проверка лека кола, управлявана от 18-годишен мъж от село Медковец на булевард "Монтана" вчера към 17:15 ч., предава БНР

При извършената проверка с техническо средство е установено, че кара колата под въздействието на наркотик. Уредът показал, че това е кокаин.

Младежът не приел показанията и дал кръвна проба за изследване, съобщават от пресслужбата на полицията в Монтана.

Той е задържан за срок до 24 часа в РУ-Монтана.

По случая е образувано досъдебно производство.

