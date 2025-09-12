реклама

Задържаха младеж, причинил при катастрофа смъртта на 17-годишно момиче и 20-годишно момче край Котел

12.09.2025 / 14:10 1

Снимка: Пиксабей

Окръжната прокуратура в Сливен задържа за срок до 72 часа младеж с инициали К.А., обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост, съобщиха от прокуратурата. 

На 27 август на пътя село Градец към град Котел е станала катастрофа, довела до смъртта на 17-годишно момиче и 20-годишен младеж.

Установено е, че обвиняемият е управлявал автомобил, в който са се возили още трима души. Водачът е допуснал пътнотранспортно произшествие, в което двама от спътниците му са загинали. 

По данни на областната дирекция на полицията в Сливен лек автомобил „Ауди“А3, управляван от 18-годишен младеж от Котел, е излязъл извън пътното платно, след като водачът е изгубил контрол.

Предстои Окръжната прокуратура в Сливен да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

 

robotron2000 (преди 41 минути)
пак някакви калпазани! родители моля ви се вкарайте си челядта в релси, никой не ви е длъжен да ви търпи недорасляците!! 

