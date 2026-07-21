Задържаха младежа, дишал райски газ зад волана в Пловдив

кадър: Фейсбук, Валентин Петров

Задържаха 22-годишния шофьор, който беше заснет от известния културист Валентин Петров да управлява автомобил, докато вдишва райски газ.

От снетите обяснения на автора на видеото е изяснено, че ситуацията се е разиграла вчера привечер, на бул. "Пещерско шосе“. Наред с посочените подробности по случая, очевидецът е предал в полицията и един флакон с райски газ, който е взел от колата на въпросния водач и неговия спътник, съобщиха от полицията в Пловдив, предаде "Фокус".

След съгласуване с Районна прокуратура – Пловдив е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 3 от НК. В хода на издирвателните действия 22-годишният водач днес бе установен и отведен в ареста на районното управление. Справка в полицейските регистри показва, че той има предишни криминалистически регистрации. Към материалите по делото са приобщени още три флакона с райски газ, открити при претърсване на неговия адрес в града.

Припомняме, че спортистът публикува клип в социалните мрежи, който бързо набра популярност и предизвика бурни реакции от страна на потребителите. На видеото се виждат двама младежи, които вдишват райски газ в луксозна кола. Пътникът до шофьора обяснява, че водачът е с две условни присъди и ще бъде задържан, ако видеото се разпространи в мрежата.

Редактор "Екип на Петел",

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