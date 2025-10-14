Задържаха младежа, прострелял 5-годишно дете в Ямбол

Снимка: Пиксабей

Задържаха 19-годишния младеж, прострелял 5-годишно дете с пневматичен пистолет пред очите на майка му на път от детска градина в Ямбол. То е получило в контузна рана в областта на врата.

Вчера след 17 ч. майката на детето го взела от детската градина в квартал „Зорница“ в града.

Инцидентът е станал пред оградата на детската градина и пред очите на хората от съседните сгради.

„Чухме майката като се развика. Даже помислихме, че децата се сбиха, но видяхме линейката. Някой куршум е ударил дете по врата“, разказва пред bTV жена.

По информация от полицията 19-годишният извършител е стрелял с пневматичен пистолет с гумени сачми.

Момченцето е с наранявания в областта на врата и след преглед е изписано. Детето и майката обаче са в шок.

Извършителят е задържан за 72 часа. Районната прокуратура в Ямбол е повдигнала обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.

Предстои да бъде поискано постоянното му задържане.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!