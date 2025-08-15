Задържаха мним кинезитерапевт от Варна, лекувал пациенти незаконно в Пловдив

Снимка: Булфото

В Пловдив арестуваха мъж, прилагал незаконно рехабилитационни и алтернативни методи за лечение на пациенти, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Арестът е след сигнал от Регионална здравна инспекция, че на територията на Пловдив, а и в други по-големи градове, се осъществява нелегална терапевтична практика.

Мъжът, провеждал леченията, е на 56 години с постоянна адресна регистрация във Варна. Изяснено е, че той не притежава медицинско образование и квалификация, необходима за упражняване на подобна професия или занаят. Въпреки това, под фалшива самоличност във Facebook страница, той се е представил за кинезитерапевт и изпълнявал различни терапии, гастролирайки из страната. Освен рехабилитационни методи, той прилагал и други алтернативни техники за лечение и възстановяване на хора, някои от които с претърпени тежки заболявания, травми или операции.

Вчера мнимият кинезитерапевт бил задържан по време на поредна процедура в наето от него помещение в Пловдив. Отведен е за срок до 24 часа в полицейския арест, а по случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Районна прокуратура – Пловдив.

Към материалите по делото са приобщени данни, че с подобна нелегална практика мъжът се е занимавал и в предишни години, за което са му били съставяни административни актове от няколко регионални здравни инспекции в страната.

БТА припомня, че през юли Районната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняема 52-годишна жена, практикувала като лекар хомеопат без да има необходимата правоспособност. Разследването е започнало след постъпила оперативна информация, че в Пловдив нелегално се упражнява професия в сферата на здравеопазването.

