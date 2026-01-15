Задържаха многократно осъжданите Бръмбара и Ширката след домова кражба в София

снимка: МВР

Двама известни представители на криминалния контингент, с прякори Бръмбара и Ширката, бяха задържани в София непосредствено след извършване на поредна домова кражба. Специализираната полицейска операция е проведена в ж.к. „Младост“ от сектор „Кражби“ към СДВР.

Задържаните мъже, на възраст около 40 и 50 години, са били обект на разследване в продължение на близо два месеца. Те са действали изключително организирано, като са използвали специализирани инструменти и заготовки за отключване на врати, предаде Нова телевизия.

Според полицията изборът на апартамента в днешния случай е бил „въпрос на късмет“. Крадците са обикаляли и наблюдавали блока, докато се уверят, че в конкретното жилище няма никой, след което са пристъпили към действие.

При обиска след задържането е открита значителна сума пари. Макар по оперативна информация групата да се е специализирала и в кражбата на златни накити, при този удар такива не са намерени. Извършителите са задържани около 09:20 ч. сутринта, веднага след като излезли от входа на обрания блок.

„Лицата са известни на органите на реда, многократно са задържани и осъждани за взломни кражби от жилища“, обясни Иван Райчев - нач.сектор "Кражби", СДВР.

Благодарение на работата на СДВР и районните управления домовите кражби на територията на столицата са намалели с около 25%.

В момента срещу Бръмбара и Ширката е образувано досъдебно производство. Те са задържани за 24 часа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!