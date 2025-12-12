реклама

Задържаха началника на Пето РПУ в София, арестувани са и други полицаи

12.12.2025 / 11:49 1

Снимка: МВР

Началникът на столичното Пето РПУ-СДВР Пламен Максимов е бил задържан днес (12 декември). Това научи bTV от свои източници. 

При акцията са задържани няколко служители, занимаващи се с борба срещу наркопрестъпността.

Акцията е проведена от ГДБОП и „Вътрешна сигурност“.

Очаквайте подробности!

 

kjk (преди 16 минути)
Рейтинг: 161974 | Одобрение: 17794
Родната полиция ни пази!!!:devil::woot:Ангелче

