Задържаха началника на Пето РПУ в София, арестувани са и други полицаи
12.12.2025 / 11:49 1
Снимка: МВР
Началникът на столичното Пето РПУ-СДВР Пламен Максимов е бил задържан днес (12 декември). Това научи bTV от свои източници.
При акцията са задържани няколко служители, занимаващи се с борба срещу наркопрестъпността.
Акцията е проведена от ГДБОП и „Вътрешна сигурност“.
Очаквайте подробности!
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!