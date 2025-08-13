Задържаха над 10 300 текстилни стоки менте, предназначени за Белгия и Франция

Снимки: Агенция "Митници"

10 233 текстилни изделия - блузи, тениски, шапки и спортни екипи, за които има съмнение, че нарушават права на търговски марки, задържаха митнически служители в района на Видин, при границата с Румъния.

След извършен рисков анализ на 8 август служители от дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ спират за проверка товарна композиция, пътуваща според транспортните документи от Турция в посока Белгия и Франция.

Камионът е селектиран за проверка и е ескортиран до Митническо бюро Видин от митнически служители. При последвалата щателна митническа проверка е установено, че част от декларирания товар представлява артикули, носещи популярни търговски марки.

За общо 10 233 текстилни изделия (блузи, тениски, шапки и спортни екипи) у митническите служители са възникнали обосновани съмнения, че нарушават Регламент ЕС 608/2013г. за защита на търговските марки, съобщават от Агенция "Митници".

За случая ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки. Стоките са задържани и работата продължава.

