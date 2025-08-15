Задържаха над 1100 л етилов алкохол в Русе

Снимка: Агенция "Митници"

1169 литра етилов алкохол откриха и задържаха митническите служители от сектор „Акцизен и оперативен контрол“ в ТД Митница Русе при проверка в частни имоти.

На 8 август митническите служители са извършили проверка на два адреса в село Градище, област Плевен, стопанисвани от едно и също лице. В хода на инспекцията са установени общо 1169 литра течности с вид и мирис на етилов алкохол, съобщават от Агенция "Митници". Количествата са иззети, а по описа на ТД Митница Русе е образувано досъдебно производство.

Същия ден, при акция на МВР в землището на град Борово, област Русе, митническите служители са съдействали за откриването и залавянето на десетки килограми с тревиста маса с вид и мирис на тютюн, както и на чували с насипни, нефабрично свити цигари, отпадъци и заготовки за тютюневи изделия.

По първоначални данни са открити 1000 кг тютюн, както и 20 чувала с насипни, нефабрично свити цигари, отпадъци и заготовки за цигари.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!