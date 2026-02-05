реклама

Задържаха над 14 тона недекларирани зеленчуци на МП Лесово

05.02.2026 / 12:42 1

Снимка: Агенция "Митници"

Служители на Митнически пункт Лесово установиха недекларирани 14 200 кг зеленчуци в товарен автомобил, пътуващ от Турция за Украйна.

Товарната композиция от влекач и полуремарке пристига на МП Лесово на 30 януари на входящо трасе в страната. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва плодове - мандарини и нарове, транзитно от Турция за Украйна през България. 

След оперативен анализ е извършена щателна митническа проверка, при която инспекторите откриват в товарното помещение контрабандно превозвани 14 200 кг краставици и домати, съобщават от Агенция "Митници".

На водача на товарния автомобил е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците. 

Образувано е административнонаказателно производство, по което нарушителят е заплатил наложената глоба в размер на 14 000 евро.

kris (преди 4 минути)
Рейтинг: 568910 | Одобрение: 108405
И се вижда ясно, че доматите са турски....Твърди като бейзболни топки и с подобен вкус....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

