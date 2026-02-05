Задържаха над 14 тона недекларирани зеленчуци на МП Лесово

Снимка: Агенция "Митници"

Служители на Митнически пункт Лесово установиха недекларирани 14 200 кг зеленчуци в товарен автомобил, пътуващ от Турция за Украйна.

Товарната композиция от влекач и полуремарке пристига на МП Лесово на 30 януари на входящо трасе в страната. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва плодове - мандарини и нарове, транзитно от Турция за Украйна през България.

След оперативен анализ е извършена щателна митническа проверка, при която инспекторите откриват в товарното помещение контрабандно превозвани 14 200 кг краставици и домати, съобщават от Агенция "Митници".

На водача на товарния автомобил е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.

Образувано е административнонаказателно производство, по което нарушителят е заплатил наложената глоба в размер на 14 000 евро.

