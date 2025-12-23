Задържаха над 25 000 „маркови“ стоки на МП "Капитан Андреево"

Снимка: Агенция "Митници"

25 384 текстилни изделия, спортни обувки и парфюми със знаци на търговски марки, задържаха служителите на МП "Капитан Андреево". Стоките, които са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, са открити при три отделни проверки на товарен автомобил и два автобуса, влизащи в страната от Турция, съобщават от Агенция "Митници".



При един от случаите „маркови“ стоки са открити на 19 декември тази година, когато на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът - турски гражданин, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция за Германия. Камионът е селектиран за щателна митническа проверка, при която сред декларираната стока са открити 23 560 чифта чорапи и 830 якета, всички с обозначения на световноизвестни марки.

Няколко дни преди това - на 14 и 15 декември, при проверка на два автобуса, влизащи в страната от Турция, са открити в личния багаж на двама пътници стоки, носещи лога на търговски марки. Открити са общо 425 облекла, 335 парфюма и 234 чифта спортни обувки.

В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

От началото на годината до момента митническите служители на МП "Капитан Андреево" са задържали близо 750 000 търговски артикула за нарушени права върху интелектуалната собственост.

