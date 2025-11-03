Задържаха над 3800 фалшиви тонер касети на "Капитан Андреево"

Снимка: Агенция "Митници"

Служители на Митнически пункт "Капитан Андреево" задържаха 3818 фалшиви тонер касети при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

Товарна композиция от влекач с полуремарке с турска регистрация, управлявана от турски гражданин, пристига на пункта в средата на месец октомври. Шофьорът, представя документи за превозваната стока от Турция за Франция. След анализ на риска товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение.



При последвалия физически контрол са открити 388 кашона, съдържащи 3818 тонер касети, всички със словни и фигуративни изображения на две световноизвестни марки, съобщават от Агенция "Митници".

Стоката е задържана в изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на интелектуалната собственост. За случая са уведомени притежателите на съответните марки, които са потвърдили, че установените тонер касети са фалшиви.

