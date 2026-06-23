Задържаха над 700 кутии контрабандни лекарства и стоки с обозначения на известни марки на "Капитан Андреево

Снимка Агенция "Митници"

Контрабандни лекарства, хранителни добавки и стоки със знаци на известни марки задържаха митнически служители на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“.

При проверка на лек автомобил с чужда регистрация, пристигнал на пункта от Турция на 18 юни, са открити общо 774 кутии лекарства и хранителни добавки, укрити в личния багаж на водача.

Автомобилът бил управляван от украински гражданин, който пътувал с още двама мъже по маршрут Турция – България – Украйна, пише novini.bg.

Пред митническите служители шофьорът декларирал 292 текстилни изделия, 10 колана с лога на известни марки и 10 400 стикера за автомобилни джанти с фигуративни и словни изображения на търговски марки. Стоките са задържани поради съмнения за нарушение на права върху интелектуалната собственост.

При последвалата щателна митническа проверка в багажа на водача са открити недекларирани медикаменти и хранителни добавки с различно предназначение, включително за лечение на висок холестерол, остеопороза, диабет и депресия.

Контрабандните лекарства са задържани, а на нарушителя е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.

Редактор "Екип на Петел",

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