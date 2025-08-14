Задържаха над 7600 стоки менте за Нидерландия на МП Капитан Андреево

Снимка: Агенция "Митници"

Служители на Митнически пункт Капитан Андреево задържаха 7657 текстилни изделия с обозначения на световни марки поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Стоките са открити при проверка на товарен автомобил, съобщават от Агенция "Митници".

На август товарна композиция с полска регистрация пристига на МП Капитан Андреево, управлявана от български гражданин. В зоната за митнически контрол водачът е представил документи, че превозва текстилни изделия от Турция за Нидерландия.

Във връзка с предварителен рисков анализ е извършена щателна митническа проверка на превозното средство. В хода на контролните действия митническите инспектори установяват сред декларирания товар 7637 облекла и 20 чифта чехли със знаци на луксозни марки.

Общо 7657 "маркови" стоки са задържани в изпълнение на Регламент (ЕС) №608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на правата върху интелектуалната собственост. За случая са уведомени притежателите на съответните търговски марки.

От началото на годината служителите на МП Капитан Андреево са задържали над 600 000 търговки артикули за нарушени права върху интелектуалната собственост, от тях над 300 000 текстилни изделия. Те са иззети в съответствие с Регламент (ЕС) №608/2013 и в защита на потребителите от фалшиви и некачествени „маркови“ стоки.

