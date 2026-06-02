Задържаха над 96 000 недекларирани евро на МП "Капитан Андреево"

Снимка: Агенция "Митници"

Недекларирани 96 850 евро задържаха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при две отделни проверки на два леки автомобила, излизащи от страната.

При един от случаите - на 29 май, около два часа след полунощ на пункта пристига лек автомобил с чужда регистрация. В колата пътували водачът – немски гражданин и неговата спътница – турска гражданка, от Германия за Турция. Те заявили, че не пренасят нищо за деклариране.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия под предната пасажерска седалка митническите служители откриват, обвити в прозрачно фолио евробанкноти. Общият брой на установените парични средства са 67 350 евро, собственост на шофьора на автомобила, съобщават от Агенция "Митници".

Почти по същото време на пункта пристига друг лек автомобил, управляван от български гражданин, който пътувал заедно с немски гражданин, от Германия за Турция. Водачът и неговия спътник заявили, че не пренасят стоки или парични средства за деклариране.

При извършване на щателна митническа проверка на багажа са открити, в куфара на немския гражданин, недекларирани 29 500 евро.

По случаите са образувани две досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Районна прокуратура – Хасково – Териториално отделение – Свиленград.

