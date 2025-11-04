Задържаха нападателя, пребил кмета на павликенското село Дъскот

снимка: МВР

Служители на полицейското управление в Павликени са задържали мъж на 36 години от село Дъскот, нанесъл удари на длъжностно лице, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Вчера кметът на павликенското село Дъскот Николай Митев е бил ударен от гражданин, на чиито работници е съставил акт за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци. След съставянето на акта 36-годишният жител на селото е отишъл в кметството, за да разговарят, стигнало се до конфликт и той нанесъл удар в областта на лицето на кмета.

След намесата на полицията нападателят е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е започнато досъдебно производство, предаде БТА.

